Sacchi: “Il Mondiale in Qatar è l’ultima chiamata per Messi, ora o mai più”

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato anche dell’Argentina in vista del prossimo Mondiale in Qatar: “Messi? Per lui è l’ultima chiamata: ora o mai più. L’Argentina è un’ottima squadra, dobbiamo osservarla alla prova dei fatti. Può fare tutto così come può fare nulla. È molto italiana, nel senso che tanti giocatori arrivano dalla Serie A. Da chi mi aspetto di più? Diciamo che un attacco formato da Di Maria, Messi e Lautaro non è male. Sempre che tutti stiano bene”.

Foto: Twitter Argentina