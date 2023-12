Sacchi: “Il Milan non è più una squadra. Commessi errori nel mercato estivo”

Nella sua intervista concessa alla Gazzetta, l’allenatore Arrigo Sacchi si è soffermato sulla delicata situazione del Milan: “A mio avviso sono stati commessi errori nel mercato estivo. Sono stati acquistati soltanto giocatori stranieri, che non venivano da esperienze brillanti e, in più, dovevano abituarsi al calcio italiano. Ma lo vogliamo capire che per un ragazzo che arriva dall’estero è complicato sintonizzarsi sulla nostra lunghezza d’onda? Hanno avuto difficoltà anche grandissimi campioni. Se costruisci una squadra completamente nuova e basata sugli stranieri, sarebbe necessario avere pazienza. Ma la pazienza nel calcio, si sa, è una merce rara. Qui sono stati presi giocatori senza sapere quali erano i loro pregi e i loro difetti. Un calciatore, prima di tesserarlo, va valutato, va seguito, va conosciuto. Io, quando presi Rijkaard, lo feci monitorare da vicino per quindici giorni: nella relazione che mi portò il mio collaboratore c’erano scritte anche le sue abitudini alimentari. I giocatori bisogna andarli a vedere di persona, vogliamo mettercelo in testa?”.

Foto: Wikipedia