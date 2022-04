Sacchi: “Il Milan ha ridotto il deficit e creato una squadra competitiva. Le idee contano più dei soldi”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del lavoro fatto dalla dirigenza del Milan negli ultimi anni: “Hanno preso la società con un’elevata situazione debitoria, hanno saputo ridurre il deficit e, nel frattempo, hanno costruito una squadra che è tornata competitiva a livello nazionale. Bisogna fare loro i complimenti. Maldini e Massara hanno fatto un ottimo lavoro, e Gazidis è sempre stato attento al bilancio e non ha mai permesso operazioni pericolose. Hanno acquistato giocatori giovani, semisconosciuti, e questo lo può fare soltanto chi davvero capisce di calcio. Inoltre è aumentato il numero degli abbonamenti e la squadra sta lottando per vincere lo scudetto”.

Sul ruolo di Pioli: “Direi determinante, perché ha dato un gioco e uno stile a un gruppo di ragazzi che nessuno immaginava potesse arrivare fino a questo punto. Mi auguro che i futuri proprietari, quando arriveranno, non abbiano soltanto tanti soldi, ma anche tante idee, e che sappiano valorizzare i loro collaboratori”.

Sacchi prosegue: “I soldi contano, ci mancherebbe altro. Ma le idee sono più importanti. Perché puoi avere in rosa i migliori calciatori dell’universo, ma se ti mancano il gioco e lo spirito di squadra non vai da nessuna parte. Ecco, il Milan di Pioli ha il gioco e ha lo spirito di squadra. È senz’altro una buona base di partenza. E poi si devono inserire elementi che siano funzionali al progetto tecnico e che, non mi stancherò mai dirlo, siano prima di tutto brave persone. I piedi, lo ripeto spesso, si possono aggiustare. Il cervello, no”.

Foto: Twitter Milan