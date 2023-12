Sacchi: “Frattesi esterno? Giusta l’idea di Inzaghi. Ha le qualità per farlo, ma dovrà applicarsi”

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della possibilità che Inzaghi schieri Frattesi come esterno di centrocampo: “Non so se l’idea darà frutti positivi, perché non sono un indovino, ma so che soltanto provando, riprovando e cercando nuove soluzioni si possono ottenere miglioramenti. Questa è una regola che vale nel calcio e anche nella vita: se stai fermo, finisce che prima o poi ti impallinano”.

Poi ha proseguito: “Ha velocità, una buona resistenza, è molto generoso, anche se a volte mi sembra che si muova da solo, cioè non nel contesto dell’intera squadra. Ha tutto per migliorare, perché è un lottatore, uno che non si arrende mai. Deve avere il desiderio di fare questo salto di qualità e, se Inzaghi sta pensando a questa mossa, posso immaginare che abbia parlato con lui e abbia intuito che ci sono i margini per l’esperimento”.

Chiusura con il ricordo di un altro esterno atipico: “Secondo voi Ancelotti poteva ricoprire il ruolo di ala sinistra, numero 11 sulla maglia, in una semifinale di Coppa dei Campioni? Alla vigilia della sfida contro il Real Madrid a San Siro, nessuno avrebbe pensato che quella sarebbe stata la soluzione migliore. Io, invece, mi fidai perché Carletto non era veloce di gambe, ma di testa. E difatti fu lui a realizzare il primo gol, convergendo da sinistra e tirando una botta da fuori area”.

Foto: Instagram Inter