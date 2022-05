Sacchi esalta Pioli: “Mi ricorda molto Carlo Ancelotti”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato Arrigo Sacchi il quale ha elogiato Pioli parlando del suo lavoro svolto con il Milan, paragonandolo anche a Carlo Ancelotti: “Con la passione, con l’umiltà, con lo spirito di sacrificio. Di Pioli mi piace moltissimo la signorilità, l’educazione. Ha dato dimostrazione di saper gestire benissimo il gruppo, sia nei momenti positivi sia in quelli negativi. Mi ricorda molto Carletto Ancelotti, e non a caso sono emiliani tutt’e due”.

L’ex tecnico del Milan e della Nazionale, ha anche parlato dello stile di gioco dei rossoneri: “Ogni tanto, osservando le partite dei rossoneri, ho notato che ci mette ancora un pizzico di tatticismo, ma in generale bisogna ammettere che Stefano ha imboccato la strada del rinnovamento. Punta ad avere una strategia, cioè l’arma che ti consente di arrivare lontano. Il suo Milan è molto europeo nel modo di giocare e di stare in campo: non sempre riesce ad essere corto e compatto, questo è vero, però ci prova ed è già un grande merito”

Sacchi ha concluso il suo intervento parlando della lotta scudetto: “Non so come finirà la volata scudetto perché non sono un indovino. Ma so che oggi per Stefano Pioli sarà un giorno speciale. Potrebbe diventare campione d’Italia con il Milan, e se ci riuscisse avrebbe completato un autentico capolavoro. I rossoneri non erano i favoriti all’inizio della stagione, eppure con la forza del collettivo sono arrivati in alto dimostrando che le idee sono più importanti dei soldi”

Foto: Wikipedia