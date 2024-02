Sacchi esalta Inzaghi: “Ora crea calcio. Per come sta in campo, l’Inter riempie gli occhi”

Intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha così parlato di Simone Inzaghi: “È migliorato tanto. Oggi è sulla strada giusta per diventare uno stratega – dice Sacchi a La Gazzetta dello Sport – prima era un bravissimo tattico, giocava sugli errori degli avversari. Ora crea calcio. Dove è migliorata il calcio? Penso che la finale di Champions dell’anno scorso sia stato uno spartiacque: i nerazzurri hanno perso, ma hanno lottato fino in fondo e hanno sfiorato più volte il pareggio. Lì, probabilmente, si sono convinti di essere all’altezza di una grande squadra come il City a patto di giocare un certo tipo di calcio. Le piace il gioco dell’Inter? Per come sta in campo, l’Inter riempie gli occhi. Ha un’armonia precisa, ora è più completa perché ha più soluzioni: non si affida solo al classico contropiede”.

