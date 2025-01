Sacchi esalta Conte: “Sta facendo un capolavoro. Gli ho telefonato per complimentarmi”

Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid ed ex c.t. della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino soffermandosi su Antonio Conte, allenatore dei campani, che sta facendo nuovamente sognare un popolo dopo la scudetto di due anni fa.

Queste le sue parole: “Il primo posto, la personalità, il modo con cui il Napoli gioca: quello di Conte è un vero capolavoro. Domenica, dopo il 3-0 con la Fiorentina, l’ho chiamato per dirgli: “Sei uno dei più bravi di tutti!”. Non è semplice arrivare e riuscire a mettere tutte le cose a posto così velocemente. Lui è uno dei pochi capace ogni giorno di migliorare se stesso, gli altri e la società per cui lavora”.

Sacchi, è diventato anche lei un contiano? “Non si può rimanere che colpiti dal modo con cui questo Napoli ha vinto a Firenze ed è arrivato fino in cima al campionato. Ci sono divertimento ed emozioni. Il nostro calcio è sempre stato travolto dall’ignoranza: tutti hanno sempre creduto che sia un gioco individuale e difensivista. Ma non è così: è sport di squadra e offensivo. Si gioca in undici non a caso. E quando vedi le partite di Antonio ti accorgi che tutti quegli undici, attaccano, difendono, aggrediscono, si aiutano, ragionano, hanno delle idee. C’è maestria in questo. E infatti gli ho telefonato per dirgli: “sei stato stupendo”. Non credo di essere mai andato al cinema quando ero allenatore, forse solo per vedere un film di Tinto Brass. Mi sembrava di rubare del tempo prezioso alle cose importanti. Io davo la vita per le mie squadre e Antonio fa lo stesso per le sue. In questo ricorda me”.

Foto: Wikipedia