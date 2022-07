Sacchi: “Dybala si troverebbe meglio al Milan che all’Inter, ma deve correre di più”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha commentato le qualità di Paulo Dybala, attualmente svincolatosi dalla Juve e in attesa di un’offerta da parte dell’Inter, che da mesi è avanti a tutti per il calciatore, ma non è escluso che possa firmare anche altrove.

Sacchi parla del Milan e come l’argentino potrebbe essere utile alla causa rossonera: “Credo che Dybala si troverebbe più a suo agio al Milan che all’Inter: i rossoneri sono abituati a giocare con la mezzapunta. Però l’argentino dovrà mettersi a disposizione e partecipare più alla fase di recupero. Insomma deve correre di più rispetto a quanto ho visto con la Juve. Il calcio moderno è un calcio di movimento. Staremo a vedere”.

Foto: Instagram personale