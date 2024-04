Sacchi: “De Rossi e Pioli da riconfermare, Roma e Milan sono rinate grazie a loro”

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato dell’imminente derby italiano tra Milan e Roma in programma ai quarti di Europa League, partendo dal periodo del Milan: “Prima di tutto, corrono. E poi mi sembra che siano venuti fuori giocatori rimasti nell’ombra. Penso ad esempio a Chukwueze, che sta dimostrando di avere buone qualità tecniche e atletiche”.

Sulla Roma: “Adesso la squadra si muove secondo uno spartito. Da quando c’è De Rossi, a mio avviso, hanno avuto pochi passaggi a vuoto. A Lecce, ad esempio, quando hanno concesso troppe palle-gol. Per il resto, però, sono sempre sul pezzo, lottano, lavorano, s’impegnano. E non dimentichiamo che è difficile mantenere tensione ed equilibrio in un ambiente caldo come quello giallorosso”.

Su De Rossi: “Se merita la riconferma? Penso proprio di sì, sta facendo un ottimo lavoro. La squadra ha una maggiore intraprendenza, nell’ambiente pare si respiri un’aria diversa. E poi è stato rilanciato un giocatore che mi piace molto come Pellegrini”.

Infine, su Pioli: “Se si è guadagnato un futuro al Milan? Sì, non ho nessun dubbio. Qui bisogna che la gente cominci a ragionare: Pioli ha vinto uno scudetto con una squadra che era costata molto meno rispetto alle avversarie. Merito suo e dei giocatori. In questa stagione ha dimostrato di saper uscire da un periodo complicato e ha impostato bene il lavoro”.

