Sacchi: “De Ketelaere mi sembra demoralizzato ma non si deve abbattere”

In una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato di Milan e anche del momento di De Ketelaere: “Dopo qualche prestazione un po’ così, il Milan sembra essere tornato un collettivo. Brahim Diaz ha dimostrato di essere in grande forma, peccato che si sia infortunato e probabilmente non sarà disponibile per la partita di martedì in Champions League. A Zagabria sarà una battaglia: la Dinamo farà un pressing feroce, attaccherà a testa bassa e allora il Milan dovrà mantenere i nervi a posto, non reagire a qualche provocazione che sicuramente ci sarà e rispondere colpo su colpo. Probabilmente Pioli darà fiducia a De Ketelaere che, però, mi sembra demoralizzato. Non si deve abbattere: tutti gli stranieri, anche i più grandi campioni, al primo anno in Italia hanno fatto fatica”.

Foto: wikipedia