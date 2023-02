Sacchi: “Calcio brillante per il Monza. Palladino ricorda Gasperini”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato del Monza di Raffaele Palladino. I brianzoli di Berlusconi sono una delle sorprese in Serie A (decimi con ventinove punti). Le parole dell’ex tecnico del Milan: “Mi sembra che Palladino abbia dato un gioco chiaro, fa un calcio brillante. C’è entusiasmo, ha saputo rigenerare giocatori che, in precedenza, non avevano espresso tutte le loro potenzialità. Non possiamo ancora paragonare il Monza all’Atalanta, però vedo impegno, vedo idee e vedo divertimento. A guidare questa squadra è sempre il gioco, elemento che, lo ripeto sempre, non s’infortuna mai. Direi che il Monza è sulla strada giusta”.

Foto: Wikipedia