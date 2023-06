Arrigo Sacchi al Corriere della Sera ha raccontato di un curioso aneddoto legato a Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole: “Quest’inverno mi aveva invitato ad Arcore, ma a dicembre io ho avuto il Covid. Gli dissi che sarei andato in primavera ma non c’è stato il tempo. Lo sa che mi voleva portare con sé al Monza? Mi lusingò, mi disse vieni, fai quello che vuoi, ti do una bella villa con il maggiordomo'”

Foto: Wikipedia