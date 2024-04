Sacchi attacca l’Inter: “Vincere lo scudetto avendo dei debiti significa barare”

L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, intervistato dai taccuini del Corriere Adriatico, a margine della presentazione del proprio libro ‘Il Realista Visionario‘, tenutasi ieri sera a Jesi, ha parlato dello scudetto, ormai prossimo ad essere conquistato dall’Inter, dichiarando quanto segue:

“La tendenza in Italia sta diventando quella di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì. Simone Inzaghi? Si è evoluto, è cresciuto tantissimo. Credo sia sulla strada giusta. Dispiace solo per quella partita contro l’Atletico Madrid persa in Champions League. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all’avversario. Spalletti? E’ come me, può fare bene. Mi rivedo tanto in lui, ma non è il solo. Apprezzo Sarri, Gasperini, Italiano e Pioli. In Italia oggi si punta tutto sulla tattica, si aspetta solo l’errore dell’avversario. I padri fondatori inventarono il calcio come sport offensivo e di squadra, in Italia lo abbiamo trasformato in individuale e difensivo. Siamo al paradosso. Il bravo allenatore dona un gioco, aiuta i calciatori a diventare più bravi, è un regista aggiunto. Negli Anni Ottanta avrei potuto allenare l’Ancona, ma mia moglie fu decisiva per andare al Parma”.

Foto: Wikipedia