Sacchi: “Atalanta-Real Madrid sarà spettacolare. Gasperini può fare l’impresa”

Domani sera si gioca la finale di Supercoppa Europea tra Atalanta e Real Madrid.

Alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha anticipato i temi della partita.

Queste le sue parole: “Premessa: mi dispiace che una partita potenzialmente bellissima venga disputata in un periodo della stagione in cui le squadre non sono ancora al top. Perché non giocarla fra due mesi? Se si vuole regalare spettacolo alla gente, bisogna anche consentire ai giocatori di prepararsi al meglio. Un mese fa hanno finito l’Europeo e adesso sono già in campo per contendersi un trofeo importante. Troppi impegni, non c’è tempo per allenarsi”.

Infine una chiosa sulle possibilità reali di battere i Galacticos di Ancelotti: “L’Atalanta può fare l’impresa? Perché no? Premesso, come dicevo prima, che in questo periodo nessuno è al massimo della condizione, ci sta che una squadra sulla carta più debole possa riuscire a batterne una più forte. Dell’Atalanta ho ancora negli occhi le prestazioni contro il Liverpool e contro il Bayer Leverkusen: sono stati straordinari. Se sono nella serata giusta, sono capaci di giocare un calcio fantastico, che emoziona la gente”.

Foto: Wikipedia