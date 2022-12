Sacchi ai piedi di Julian Alvarez: “Sarebbe stato il mio centravanti ideale”

Il grande momento di forma di Julian Alvarez non può certo passare inosservato. E sull’attaccante argentino di proprietà del Manchester City così si è espresso Arrigo Sacchi in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Corre più di Lautaro, è stato molto bravo Scaloni a lanciarlo. Visto che Messi non lo fa, serve qualcuno che corra il doppio anche senza palla. Alvarez sarebbe stato il mio centravanti ideale”.

Foto: Instagram personale