Antonio Sanabria, attaccante del Torino, ha parlato a Dazn dopo il match contro il Lecce: “Sono molto felice di essere nel posto in cui voglio essere. Stiamo facendo bene, è un momento positivo per me e per la squadra. Futuro? Non ci penso, qui a Torino sto bene, sto segnando e sto avendo continuità. Quindi bene così”.

Foto: Instagram Sanabria