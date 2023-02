Sabitzer si presenta: “Allo United per vincere trofei”

Marcel Sabitzer, nuovo acquisto per il centrocampo del Manchester United in prestito dal Bayern Monaco, ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils: “Mi piace il modo in cui Ten Hag gioca, come giocano le sue squadre… È un buon allenatore e non vedo l’ora di incontrarlo e giocare per lui”. Poi ha proseguito: “Sono un pessimo perdente. Anche in allenamento, non posso perdere. Ho quella mentalità, odio perdere. La mia mentalità è andare avanti, avere voce nello spogliatoio, in campo e dare tutto. Per me è normale. Faccio ciò che amo di più e penso di essere mentalmente forte. Darò il massimo per la maglia, sono felice di essere qui. Vedremo che succederà, ma sono qui per vincere trofei. Il Manchester United è un grande club con tifosi fantastici, l’Old Trafford è un grande stadio”.

Foto: Instagram Manchester United