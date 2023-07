Sabitzer si presenta al Dortmund: “Arrivo in un club ambizioso. Vorrei vincere trofei”

Prime parole da giocatore del Borussia Dortmund per Marcel Sabitzer, ufficializzato nel pomeriggio dai gialloneri: “Non vedo l’ora di unirmi finalmente alla squadra e indossare la maglia del BVB. Le discussioni con i dirigenti del Borussia Dortmund sono state eccellenti e mi hanno mostrato quanto ambizioso voglia essere il club nei prossimi anni. Vorrei fare la mia parte per garantire che il Dortmund raggiunga i suoi obiettivi e che abbia tutte le ragioni per festeggiare di nuovo qualcosa di speciale con i suoi tifosi il prima possibile. Arrivo in un club ambizioso, vorrei vincere qualche trofeo”.

Foto: twitter Borussia