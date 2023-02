Sabitzer: “Futuro? Qui sto bene, in estate vedremo cosa fare”

Marcel Sabitzer è stato un colpo lastminute per il Manchester United. Il centrocampista austriaco è arrivato nelle ultime ore di calciomercato invernale con la formula del prestito dal Bayern Monaco. Il ventottenne, classe ’94, è stato subito schierato dal tecnico Erik ten Hag in virtù dell’infortunio subito da Eriksen e dalla squalifica rimediata dal brasiliano Casemiro. Alcune parole del calciatore dopo pochi giorni da Red Devils: “Il mio futuro? Al momento sono in prestito al Manchester United, è tutto quello che posso dire. Mi sento molto bene qui. Mi piace la squadra, mi piace il club e l’atmosfera all’Old Trafford. Vedremo cosa succederà in estate”.

Foto: Instagram Manchester United