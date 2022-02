Sabiri si presenta: “Un onore vestire la maglia della Sampdoria. Ruolo? Decide Giampaolo, faccio la mezzala e il trequartista”

Abdelhamid Sabiri si presenta alla Sampdoria. Il nuovo trequartista di Marco Giampaolo racconta la trattativa per il passaggio in blucerchiato e le sue ambizioni per il futuro: “Sono molto contento e felice di giocare alla Sampdoria. È una squadra forte, è una città molto bella Genova con tanta storia. Sono felice. Ho parlato con il mio agente e gli ho detto che per me era un onore vestire la maglia della Sampdoria. Ho giocato in Serie A, in Bundesliga e in Premier League: ora sono qui e sono pronto. Amo fare gol e assist: questo è il mio obiettivo. Ho fatto il trequartista e la mezzala. Dove Giampaolo vuole che gioco, mi faccio trovare pronto. Ho giocato due anni in Germania e in Inghilterra. È veramente un onore essere il primo marocchino che gioca per la Sampdoria. Il mio cuore resterà per sempre in Marocco. E queste sono le mie importanti radici”.

FOTO: twitter sampdoria