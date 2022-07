Sabiri: “Non ho patito il salto dalla B alla A. Ora devo confermarmi”

Abdelhamid Sabiri, giocatore della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando il suo salto dalla Serie B alla Serie A.

Queste le sue parole: “Non ho patito il salto dalla B alla A perché qui ho trovato l’ambiente ideale, dove tutti mi hanno accolto benissimo. Giampaolo ha dichiarato che il difficile per Sabiri arriva adesso? Non ho timori in questo senso. Per me nulla cambia, il gruppo è forte”.

Ma ha dei rimpianti per essere arrivato tardi in Serie A? “Assolutamente no, sono molto religioso e ogni momento della nostra esistenza è già scritto”.

Foto: twitter Samp