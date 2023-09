Termina subito l’avventura di Abdelhamid Sabiri con la Fiorentina. Il centrocampista marocchino lascia i viola e va all’Al Faiha, come ha riportato due giorni fa il canale ufficiale del club viola. L’ex Sampdoria era stato anche escluso dalla lista UEFA per la Conference League e ora lascia i viola in prestito oneroso a 100 mila euro con diritto di riscatto fissato a 3 milioni.

Foto: Instagram Al Faiha