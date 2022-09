Sabiri alla prima col Marocco: “Spero di essere all’altezza delle aspettative”

Abdelhamid Sabiri, tra i migliori dell’inizio stagione della Sampdoria, ha parlato ai microfoni della federazione marocchina, esprimendo le sue emozioni per la convocazione in Nazionale: “È come essere in famiglia, sono molto felice e spero di essere all’altezza delle aspettative dei tifosi marocchini. Sono due partite difficili ma penso che abbiamo una squadra forte. Cercheremo di vincere queste due partite, e di rimanere uniti mostrando il giusto stato d’animo per prepararci al meglio per il Mondiale”.

Foto: Twitter Sampdoria