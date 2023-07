Sabiri: “Alla Fiorentina posso diventare un calciatore di alto livello. Darò il 100%”

“Sono molto felice di essere un giocatore della Fiorentina, voglio dare il 100% e il massimo per questa squadra e per questa opportunità“. Così il neo centrocampista della Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale gigliato durante il primo giorno di ritiro al Viola Park. “Ho seguito la Fiorentina l’anno scorso in più o meno tutte le partite e secondo me qui si fa un calcio che va bene con il mio modo di giocare. Sono un giocatore che vuole crescere per diventare un calciatore di livello alto, qui c’è questa opportunità. Voglio crescere per diventare un giocatore importante e ad aiutare il gruppo ad arrivare agli obiettivi che ha. Non ho ancora avuto modo di parlare con mister Italiano, lo faremo stasera”,

Poi ha proseguito parlando del connazionale Sofyan Amrabat: “E’ un giocatore molto importante non solo per il Marocco ma anche per la Fiorentina, è uno forte che dà sempre il 100%, spero di giocare con lui”.

Infine: “Firenze è una bella città, ho visto i tifosi viola, sono il top e non vedo l’ora di giocare di fronte a loro”.

Foto: Instagram Sabiri