Sabatini sull’Inter: “Con le cessioni di Lukaku e Hakimi sono state fatte plusvalenze reali ma non fittizie”

Walter Sabatini, attraverso un’intervista a Mediagol, ha parlato anche dell’Inter: “Con le cessioni di Lukaku e Hakimi, i manager che lavorano sono riusciti a produrre plusvalenze reali e non fittizie. L’Inter si è trovata in un momento in cui ha avuto la necessità di realizzare queste plusvalenze e quindi credo fossero mosse imprescindibili. I due sono comunque stati sostituiti degnamente e spero che i nerazzurri possano avere una buona dose di fortuna”.

FOTO: Twitter Bologna