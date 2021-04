Sabatini sulla Super Lega: “Mi fa ribrezzo, così si ritorna al feudalesimo. Il calcio è della gente, non dei ricchi”

Walter Sabatini non usa mezzi termini per schierarsi contro la Super Lega. Il dirigente del Bologna ha spiegato – ai microfoni di CalcioNapoli 24 Tv – che questo progetto opprime la sana competizione: “La Superlega è un progetto che mi fa ribrezzo per tante cose, così si ritorna al feudalesimo. Disorienta e sopprime ogni pensiero sul diritto di tutti di fare calcio così come la sana competizione. Il calcio appartiene alla gente e non solo a i ricchi. Così come viene immaginata, questa Superlega offende lo sport fatto di valori e competizione.

Foto: Twitter Bologna