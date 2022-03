Sabatini su Mihajlovic: “Sono distrutto, gli ho detto di rimettersi l’elmetto. Vincerà ancora una volta lui”

A la Gazzetta dello Sport le parole di Walter Sabatini, ora a Salerno ma con un passato importante a Bologna, su Sinisa Mihajlovic, che ieri ha annunciato nuovi problemi di salute: “Sono distrutto, ma quando ci siamo parlati abbiamo cominciato assieme a combattere, io con lui, assieme, come una volta. E io lo farò continuamente da oggi fino a quando servirà. Non mollo io come non molla lui, figuriamoci. Gli ho detto di rimettersi l’elmetto. E che vincerà ancora una volta lui. Spero che la squadra lo aiuti, in ogni senso. Ma so che lo farà, conosco tutti i ragazzi che sono in quell’ambiente e non ci sarà un minimo dubbio sul fatto che uniti lotteranno, chi da una parte e chi dall’altra, più di prima. So che affronterà questa nuova battaglia con più serenità sì: perché la conosce, perché è forte, perché è semplicemente Mihajlovic”.

FOTO: Twitter Bologna