Sabatini: “Stiamo costruendo una grande squadra. Mihajlovic ce la farà”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact Walter Sabatini ha parlato del mercato della formazione felsinea e di Sinisa Mihajlovic, alle prese con la lotta alla sua malattia. “Stiamo costruendo una grande squadra, se saremo fortunati con i nuovi arrivato non vedo perché il Bologna non dovrebbe fare un ottimo campionato, ho ottime speranze. Skov Olsen è un’operazinoe di Bigon e Di Vaio, se arriva qui è un segno, significa che possiamo fare cose importanti, anche se ne dobbiamo fare altre. Dominguez ha una clausola attaccabile, ma ci sono altre opzioni. Perdere Pulgar? Non ne abbiamo sentore. Dalla Cina è arrivat aun’offerta di 10 milioni per Santander, che per noi non è congrua, c’è qualche interesse dall’Inghilterra. Gabbiadini al suo posto? Vediamo, ma Mijalovic ci ha chiesto di non spendere in attaccanti perché vuole investire su un centrocampista e puntare su Destro. Tomiyasu vi stupirà: può fare il terzo di destra o il quarto, Denswil esce bene palla al piede e c’è già intesa con Dijks”.

Poi, il messaggio di supporto a Mihajlovic: “Dopo aver ricevuto quella tragica notizia avrei voluto sfidare il mondo da subito, in maniera irriverente. Sinisa lo sa, la parola chiave è resilienza, in 4 mesi ha salvato il Bologna e in questo c’è tanto di lui, così come in tutto quello che ci sarà. Ce la farà sicuramente”.

Foto Twitter Bologna