Sabatini: “Spalletti nervoso, De Laurentiis farà quel che deve. Roma nelle prime quattro”

Walter Sabatini, nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della sua esperienza nella Salernitana. L’ex ds ha spiegato: “È stato un regalo inaspettato, culminato nella salvezza fantastica di tre mesi fa. Una gioia immensa, un amore imprevedibile e mi dispiace non averlo ripagato fino in fondo, avrei voluto fare qualcosa di più duraturo. Ci sono stati degli incidenti, ma non accuso nessuno, è andata e basta”. Poi, sul mercato del club granata: “Certi giocatori sono recalcitranti a trasferirsi a Salerno e non sanno quello che si perdono. Questo non significa che la Salernitana non faccia mercato. Iervolino è un imprenditore che non si spaventa davanti agli investimenti. Può spendere 10-15-20 milioni, senza battere ciglio”.

Sabatini ha parlato poi della Roma, sua squadra del cuore per cui ha anche lavorato per alcuni anni: “Se fossi alla Roma, nei panni di Tiago Pinto, direi che la squadra deve competere per entrare nelle prime quattro. Ed è implicito che chi lotta per i primi quattro posti può ritrovarsi a gareggiare per lo scudetto”.

Il direttore sportivo, poi, si è soffermato sui grandi colpi di mercato di questa sessione: “Pogba, ma si è infortunato e il progetto Juve si è incrinato. Pogba al Manchester United si è formato, è diventato adulto. Nella seconda volta alla Juve, da giocatore maturo, farà benissimo. Dybala è stata un’operazione magistrale della Roma. L’Inter con il ritorno di Lukaku ha ricostruito l’attacco dello scudetto e si è messa a posto”.

Infine, sul Napoli: “A Spalletti hanno indebolito la squadra? Lo vedo nervoso e vorrei averlo davanti a me, con lo sguardo perso nel vuoto e con la capacità di dissimulare tutto grazie all’ironia toscana. Luciano me lo immagino in preda alla febbre del lavoro, sveglie all’alba e furia. All’ultimo tuffo De Laurentiis farà le cose che deve, con sofferenza, ma le farà, e Spalletti riporterà il Napoli alla competitività”.

