Sabatini: “Siamo una squadra assemblata in pochi giorni. La salvezza si deciderà per un punto”

Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, è stato intervistato da Dazn a fine gara: “È una squadra che si sta costruendo velocemente, assemblata in pochi giorni, ma c’è uno spirito e una solidarietà interna eccezionale. Abbiamo un allenatore che ha dato un grande impulso nervoso. Spero di andare avanti e fare risultati. Stiamo dimostrando di poter ambire a diventare una squadra vera. Un punto è meglio di zero perché dà continuità e sappiamo anche che la salvezza si deciderà per un punto. Me li prendo volentieri, anche perché è una squadra che sta giocando partite decisive quando doveva fare le amichevoli. Inter? Non lo considero un match impossibile ma un match di grande valore agonistico e tecnico. Ho speranze di far bene”.

