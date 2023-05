Sabatini ricorda Mihajlović: “Non trascorrerà un giorno in cui non penserò a lui”

La terza e ultima giornata della Milano Football Week è stata aperta dall’intervista a Walter Sabatini, il ds ha voluto dedicare un pensiero a Sinisa Mihajlović: “Non trascorrerà un giorno in cui non penserò a Sinisa. Mentre lui soffriva, faceva video a persone malate che gli chiedevano consigli. Arrivava al campo con la faccia distrutta perché era stato male nella notte, si spogliava e faceva allenamento con un coraggio inammissibile. È stata una lezione importantissima per me. C’è sempre qualcosa da imparare nella vita”.

foto: sabatini twitter bologna