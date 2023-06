Sabatini: “Paulo Sousa non credo abbia raggiunto un accordo col Napoli. Galtier? Mi è sempre piaciuto”

Walter Sabatini a Radio Napoli Centrale ha commentato le ultime vicende in casa Napoli. Ecco le sue parole su Spalletti e sul prossimo allenatore degli azzurri: “Come si sostituisce uno come Spalletti? Nel calcio c’è sempre la possibilità di surrogare, questo è il segreto dell’immortalità del calcio. Sarà sicuramente difficile, ma mi pare che De Laurentiis sia abituato e starei moderatamente tranquillo. Non si raggiungerà facilmente il livello che Spalletti ha raggiunto in campo, ma ci sarà qualcun altro che porterà il Napoli agli obiettivi. Il Napoli ha tanti campioni, i risultati li costruisce anche da solo, quella città è impattante, una forza della natura. Sarei molto fiducioso se fossi un tifoso napoletano”.

Su Paulo Sousa: “È l’allenatore della Salernitana, non credo abbia raggiunto un accordo col Napoli, ma è la prova che De Laurentiis si muove molto sul mercato”.

Galtier?: “Mi è sempre piaciuto molto, si pone in panchina come un guerriero, anche se non ha fatto molto bene al PSG. Rudi Garcia? Un magnifico allenatore. Molto bravo, intelligente, riesce a creare empatia nello spogliatoio”.