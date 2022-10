Sabatini: “Mourinho ha un calcio diverso, freddo e cinico, tutti aggettivi che mi fanno anche un po’ schifo, ma a quanto pare è da scudetto”

Non sono mai banali le dichiarazioni di Walter Sabatini e, in un’intervista al Corriere dello Sport, non è stato da meno, parlando della Roma e dello Special One: “Mourinho è uno che fa dipendere il club da se stesso. Non so cosa sarebbe ora la Roma senza di lui. Ha un calcio diverso, freddo e cinico, tutti aggettivi che mi fanno anche un po’ schifo, ma è quarto e dunque da scudetto”.

Foto: twitter Bologna