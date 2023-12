Sabatini: “Mazzocchi? Se il Napoli lo vuole deve considerarlo come un giocatore importante”

Il neo direttore generale della Salernitana Walter Sabatini ha toccato anche il tema delle possibili cessioni, su tutte quelle di Boulaye Dia e Pasquale Mazzocchi, con quest’ultimo nel mirino del Napoli: “Dia è un grande giocatore, da squadra metropolitana. Non so chi lo chiederà e se lo chiederanno. Nel farlo dovranno sapere che costa. Iervolino non ha bisogno di un contabile ma da quando è arrivato ha sborsato vicino ai 100 milioni. È legittimo voler rientrare dagli investimenti, anche se in parte. Vedremo chi si presenterà, di certo non in prestito. Si muoverà solo in caso di offerta che permetterà alla Salernitana di muoversi per un’eventuale sostituzione. Dopo studieremo questa clausola”.

Su Mazzocchi: “È un giocatore importantissimo. L’interesse del Napoli lo vedo come un orgoglio. L’ho preso dal Venezia per un milione. Potrebbe accusarmi di tappargli le ali e metterlo in difficoltà, se il Napoli lo vuole deve parlare di lui come un giocatore importante e da nazionale, non come un aggregato. Ieri ha giocato gli uno contro uno con Leao, se ci fosse stato Mazzocchi nei quarti di Champions l’anno scorso sarebbe andato avanti il Napoli. De Laurentiis deve trovare un accordo con Iervolino”.