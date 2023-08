Sabatini: “Lukaku-Dybala coppia straordinaria. Ora Mourinho non può nascondersi”

Walter Sabatini, ex ds anche della Roma, alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’acquisto di Lukaku da parte dei giallorossi.

Queste le sue parole: “Un grande colpo, non c’è dubbio. Lukaku è un giocatore che, quando sta bene, può fare reparto da solo. La coppia con Dybala, poi, sulla carta potrebbe essere straordinaria perché si integrano bene come qualità. Comunque con l’arrivo di Lukaku Mourinho non potrà più nascondersi: la Roma potrà lottare per le prime posizioni”.

