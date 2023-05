Sabatini: “Luis Enrique perfetto per il Napoli, calcio simile a Spalletti”

Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha di fatto confermato l’addio di Luciano Spalletti al Napoli. Il nome più vicino a prendere l’eredità del tecnico toscano è quello di Luis Enrique. L’ex allenatore di Roma e Barcellona sarebbe gradito al patron partenopeo. Walter Sabatini ha lavorato con Spalletti e Enrique alla Roma e vede in loro alcune similitudini: “Il loro calcio è molto simile. Forse Luciano predilige qualche verticalizzazione in più, mentre Luis Enrique punta al palleggio”. Secondo l’ex ds giallorosso, il tecnico spagnolo potrebbe essere una buona scelta per i campioni d’Italia: “Sarebbe perfetto, è un grande uomo che sa avere un fortissimo impatto nello spogliatoio. Credo però che nessuno al momento possa ripetere ciò che ha fatto Luciano Spalletti. Se arrivasse Luis Enrique sarebbe una logica prosecuzione del lavoro portato avanti dall’allenatore toscano”.

Foto: Twitter Bologna