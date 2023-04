Sabatini: “La mia Roma non ha mai fatto plusvalenze false”

A Note Giallorosse in onda sull’emittente radiofonica New Sound Level fm 90. , il ds Walter Sabatini ha commentato i vari casi plusvalenze e detto la sua sulla situazione: “Quella delle plusvalenze è una cattiva abitudine per sanare i bilanci con qualche trucco che la Roma non ha mai adottato, certamente non la mia Roma, che ha fatto sempre plusvalenze reali. Per quanto riguarda i punti dati, tolti, poi rimessi, questo è imbarazzante, perché non credo che possa essere accettabile questo tipo di atteggiamento. Il campionato deve avere le sue certezze, i punti devono essere quelli che devono essere, è singolare che ancora oggi la pena sia sospesa, perché sono stati restituiti i punti ma in qualche misura mi sembra che la pena sia sospesa nel senso che il giudizio è sospeso. Questo lascia tutto in un clima di incertezza che coinvolge troppe società e francamente questo non depone a favore della regolarità del campionato. Perché le squadre, come la Roma ad esempio, che stanno lottando per la zona Champions, sono in grande imbarazzo, ovviamente. Questa è una pagina grigia nel nostro calcio, in controtendenza invece a un momento straordinario nel nostro calcio. Abbiamo portato tante squadre in una semifinale europea, un momento di esaltazione per la nostra Serie A, quindi è veramente un peccato, un grande peccato”.

foto: sabatini twitter salernitana