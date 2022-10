Sabatini: “Il Napoli è la magia del calcio. Spalletti un genio, ma non rompetegli le scatole”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Walter Sabatini, ha così commentato il momento del Napoli dopo la vittoria per 3-0 contro i Rangers: “Il Napoli è straordinario? No, nemmeno questo aggettivo rende bene ciò che stanno facendo gli azzurri. Il Napoli è la magia del calcio, una orchestra in cui tutto funziona nel migliore dei modi. I giocatori sanno quello che devono fare in campo e Luciano Spalletti è un genio assoluto, sta realizzando un altro capolavoro. Non rompete le scatole a Luciano Spalletti. Il mister è come i grandi artisti: deve essere lasciato in pace, lasciatelo fare perché vi porterà lontano. So che i napoletani sono molto scaramantici, ma io dico da tempo che la squadra campana ha tutti i requisiti per arrivare fino alla fine e vincere il campionato. Spalletti migliore i calciatori: si pensi a Mario Rui, il migliore rifinitore che c’è in giro. Che altro aggiungere sul Napoli? Se provi a giocare a calcio, lasci gli spazi, i partenopei ti ammazzano”.

