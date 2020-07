Sabatini: “Ho rinnovato. Una stagione che nemmeno i Maya avrebbero previsto”

Walter Sabatini, coordinatore del Montreal Impact in MLS e del Bologna, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Ho rinnovato il contratto. La nostra Europa è quella di finire la stagione con Sinisa Mihajlovic in panchina. l Bologna non passerà mai dal calciomercato per essere grande, ma tramite un modo di essere e pensare. La squadra dell’anno prossimo non si discosterà molto da questa. Tomiyasu e Orsolini non si toccano. Siamo alla fine di una stagione che nemmeno i Maya avrebbero potuto prevedere.

Foto: profilo twitter Bologna