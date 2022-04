Sabatini: “Ho assistito a cose ignobili. Mourinho? Dirà che non ho mai vinto, ma non mi interessa”

Walter Sabatini, DS della Salernitana, è parso decisamente contrariato ai microfoni di DAZN: “Con tutto il rispetto per la Roma, devo dire che assisto a delle cose ignobili da un punto di vista calcistico e sportivo. Ora Mourinho dirà che non mi conosce e non ho vinto, ma non me ne fotte un cazzo. Quello che si sta succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è inaccettabile. A cosa mi riferisco? Tutta la panchina che si alza per entrare in campo e commentare le decisioni arbitrali, anche per un fallo laterale. Che volete che faccia l’arbitro? Fischia un anticipo pulito di Ederson come punizione per la Roma, ed ecco il loro 2-1. Un punto ci sarebbe serivo anche per il morale, è una cosa insopportabile.

Gli arbitri di natura hanno una personalità blanda, così facendo invertono le punizioni. Sono la Salernitana, so che devo perdere a Roma, ma devo farlo in un’altra maniera. A Mourinho chiedo scusa per averlo nominato, perché lui è un semi-Dio e io so chi sono, ovvero molto ma mai al suo livello. Quando sentirà le mie dichiarazioni dirà: “Chi è questo?”. Io non ho vinto un cazzo, ma sono una persona seria, insieme al calcio mi curo anche della vita, che così diventa invivibile perché fatta di arroganza e prepotenza. Amo la mia squadra, sanno giocare, vorrebbero salvarsi e hanno diritto a un trattamento decoroso. Sono veramente incazzato, non c’è un altro lessico quando si perde così“.

Foto: Twitter Salernitana