Sabatini: “È il momento di cambiare, sarò un consulente a disposizione dei club”

Attraverso il proprio account ufficiale Walter Sabatini, ex dirigente di Roma e Palermo, ha comunicato il cambio di rotta per quanto riguarda la sua carriera: “Ora è il momento di cambiare, perché il calcio sta cambiando e devo farlo anche io. Continuerò a lavorare nel calcio che mi ha dato la vita ma lo farò come consulente a disposizione dei club che potrebbero averne bisogno. in questo momento sto selezionando professionisti che abbiano i requisiti per entrare a far parte del gruppo di lavoro, l’obiettivo sarà cercare e trovare giocatori forti a tutte le latitudini da acquisire nelle migliori condizioni”.

Foto: Twitter Salernitana