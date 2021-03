Sabatini: “Dovesse partire Orsolini, il miglior sostituto sarebbe Lamela. Vediamo se ci sono possibilità”

Nell’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, il coordinatore dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini ha fatto un particolare nome di mercato, qualora dovesse partire Riccardo Orsolini, ovvero quello di Erik Lamela, conosciuto ed ammirato ai tempi della Roma: “Lamela è uno dei nomi che stiamo vagliando. Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo”.

Foto: The Independent