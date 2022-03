Sabatini: “Domani vado a San Siro e vinco, ci saranno seimila salernitani. Ribery? Marachella da calciatore”

Walter Sabatini, ds della Salernitana, è intervenuto nel corso dell’evento “Amici dei Bambini” parlando anche della gara che domani sera vedrà i campani opposti all’Inter: “Domani vado a San Siro e vinco, ci saranno seimila salernitani. Dobbiamo crederci fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Io me lo godo lo stesso, dentro di me si è scatenata questa tempesta fatta di desiderio di poter portare un risultato a Salerno. Un tifoso normale potrebbe pensare ‘si perde’, a Salerno non si pensa così e io mi adeguo. Io e la società, la squadra e l’allenatore, abbiamo pensieri positivi. Ribery ha qualche bozzo in testa ma sta bene, il resto è una marachella da calciatore”.

