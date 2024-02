Sabatini: “Chiedo scusa a Pippo Inzaghi, non l’ho aiutato. Ho scelto Liverani per un motivo”

Walter Sabatini, direttore generale della Salernitana, ha spiegato in conferenza stampa le sue ultime decisioni. “A un certo punto della vita la verità è necessaria. È un’urgenza che ho sempre. Mi devo scusare con Inzaghi, non l’ho aiutato abbastanza. Ho portato un po’ a rilento il mercato di gennaio per una serie di episodi sfavorevoli. Avrei dovuto portate alcuni giocatori nei primissimi giorni di gennaio e non ci sono riuscito. Non ho aiutato un allenatore in difficoltà e quindi devi scusarmi con lui. Avrei dovuto farlo, ma non ci sono riuscito. Porgo le mie scuse e gli faccio i miei più sentiti auguri per una carriera importante. Ho scelto Liverani perché lo conosco, è cresciuto in una dimensione di Roma che conosco. La sua palestra di vita è stata la strada e lì si impara molto più che a Coverciano. Lui era un rompicoglioni che giocava da 10 nella Viterbese e mi fece due gol ero all’Arezzo. Apparteneva alla proprietà Gaucci e grazie a un’intuizione di Cosmi fu inserito in pianta stabile a Perugia. Fu Cosmi a metterlo in campo da regista, ci volle coraggio e visione. Liverani si impose come dominatore nel giro di pochi giorni e l’ho scelto perché sono convinto che ci salveremo”.

Foto: Twitter Salernitana