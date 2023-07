Sabatini attacca il Milan: “Moneyball è il film più maledetto che sia stato girato”

Nel corso di un’intervista a Radio24, Walter Sabatini rivolge parole molto dure nei confronti del Milan e soprattutto della società: “Moneyball è il film più maledetto che sia stato girato. Il calcio non può essere solo statistica” dice l’ex dirigente della Salernitana. “La scelta del Milan – continua Sabatini – la disprezzo totalmente, anche per i modi. Massara e Maldini hanno ereditato le macerie del Milan e lo hanno portato allo scudetto”. Su Tonali: “Credo che l’ostacolo alla sua cessione fosse proprio Maldini, non avrebbe mai sottoscritto quell’operazione”. Chiusura sugli arabi: “Non possono comprare il sentimento del calcio, che noi abbiamo e loro no. Quando parlo di sentimento del calcio, mi riferisco ad un bagaglio di conoscenze e di amore per il calcio”.

Foto: Twitter Bologna