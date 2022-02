Sabatini: “Adesso siamo una squadra. Nicola è un allenatore di prima fascia”

Una delle prime scelte compiute da Iervolino, presidente della Salernitana, è stata quella di chiamare Walter Sabatini, espertissimo uomo mercato che in poche settimane ha rivoluzionato l’organico granata. Il direttore sportivo ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport sottolineando il lavoro svolto dai legali in merito alle due partite non giocate per covid: “Il mio è un lavoro di squadra, lo vedrete. Il presidente ha vinto due battaglie, quelle di giocare le due partite che non avevamo disputato, grazie ai legali. Sono come vittorie sul campo, valgono punti. È stata una cosa fantastiche, hanno ribaltato decisioni che non erano giuste per noi“.

Sulla prestazione contro il Milan: “Abbiamo creato un presupposto e cercavamo questo. Volevamo capire se un gruppo creato in poco tempo potesse diventare una squadra. La gara con il Milan ci ha detto di sì. Fino all’avvento della nuova società non era così“.

Su Nicola: “Ha avuto un impatto fenomenale ma non sottovaluterei il suo staff. Era importante avere coesione da trasmettere alla squadra e insieme ai suoi collaboratori ha portato una scarica adrenalinica ed elettrica importante. Si assume le responsabilità e combatte. È un allenatore di prima fascia. Parliamo di un tecnico a tutto tondo, può aspirare a ogni club“.

