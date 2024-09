SABA GOGLICHIDZE, IL BALUARDO DELL’EMPOLI DA RECORD DI D’AVERSA

Con il pareggio per 0-0 nel derby toscano contro la Fiorentina, l’Empoli ha collezionato il suo quarto clean sheet in sei partite di campionato. Un inizio di stagione che è già nella storia del club toscano: 10 punti in classifica, due gol subiti e nessuna sconfitta fino a questo momento. Questi sono solo alcuni dei numeri strepitosi messi a referto dall’Empoli di D’Aversa, una squadra che sta facendo della solidità difensiva il suo punto di forza. Una sorpresa, così Saba Goglichidze, difensore che si sta prendendo il suo spazio al centro della retroguardia della squadra azzurra.

Un nome poco conosciuto fino al suo arrivo in Serie A, ma che si sta ritagliando un ruolo importante nella formazione toscana. In sede di presentazione, il giocatore ha dichiarato di essere cresciuto seguendo il campionato italiano, apprezzando particolarmente Paolo Maldini. Nato il 25 giugno 2004 a Kutaisi, in Georgia, Goglichidze è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torpedo Kutaisi, la squadra della sua città, con la quale è arrivato a debuttare in prima squadra ad appena diciassette anni, nel luglio 2021.

Notato dall’Empoli, Goglichidze è approdato in Italia nel gennaio 2024, quando il club azzurro lo ha acquistato a titolo definivo. Ha debuttato in Serie A il 31 agosto dello stesso anno. Dopo l’esordio nella massima serie, ha ottenuto anche la prima convocazione – e la seguente prima presenza – con la Nazionale maggiore della Georgia. Difensore centrale, destro di piede, Goglichidze può giocare in una difesa a quattro oppure a tre. Inoltre, all’occorrenza può essere schierato anche come terzino destro, avendo già ricoperto quella posizione nel corso della sua carriera. Difensore aggressivo sul diretto avversario, Goglichidze sa far valere la sua altezza e la sua fisicità (193 centimetri) nei duelli aerei.

La sfida del Castellani contro la Fiorentina lo ha visto ancora una volta tra i protagonisti di una partita solida, annullando le avanzate della Fiorentina, mai realmente pericolosa. L’Empoli sorprende sempre di più, così come Goglichidze sempre più al centro della retroguardia azzurra.

