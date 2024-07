Ryan si presenta alla Roma: “Ottime impressioni. Indimenticabile il 2-1 sulla Lazio”

La Roma ha ufficializzato poso fa l’innesto del portiere Mathew Ryan, che si è presentato ai microfoni di Roma TV.

Queste le sue parole: “Le mie prime sensazioni, chiaramente, sono di grande entusiasmo. Ovviamente, voglio ringraziare il club per avermi dato l’opportunità di essere qui. Ho già sentito un forte supporto da parte dei tifosi e non vedo l’ora di riceverne altro. Finora, nel corso della mia carriera, ho giocato diverse partite in Europa. Ovviamente è la prima volta che gioco in Italia e, come tutti sanno, si gioca un calcio abbastanza tattico. È un calcio ai massimi livelli dove le migliori squadre lottano per vincere i trofei più importanti in Europa. Ho davvero voglia di portare la mia esperienza”.

Come immagina uno stadio Olimpico tutto giallorosso?

“Quella partita può aiutarmi a partire con il piede giusto e mi riferisco ovviamente alla vittoria contro la Lazio per 2-1 in Conference League guando ero all’Az Alkmaar. Non vedo l’ora di godermi lo stadio e i tifosi della Roma. Ho sentito spesso parlare dell’atmosfera incredibile che si respira e ho voglia di viverla presto in prima persona”.

Che portiere le sembra Svilar? “Mile si è presentato alla grande quando ha debuttato, poi ricordo la sua esperienza al Benfica. È arrivato qui nella scorsa stagione e ha fatto molto bene, in particolare nella seconda metà della stagione. Sono felice di venire qui e lavorare con lui e di poterci spingere a vicenda per fare il massimo. Voglio aiutare la Roma come squadra e come club, non vedo l’ora di incontrare i compagni”.

Come s’immagina De Rossi allenatore? “Ricordo l’amichevole contro la Roma del 2015 che ho giocato con il Valencia e c’era lui, avevo firmato da poco per il Valencia ed era la prima volta che giocavo contro un club di grande tradizione e in una partita con due club con così tanta storia calcistica. Quando giochi contro gente come Totti, Salah, De Rossi, sai che sarà una sfida sempre molto impegnativa. È stato un bel momento che ha segnato l’inizio della mia carriera al Valencia. Certamente, De Rossi ha fatto molto bene, da quando è subentrato ha ottenuto grandi risultato in Europa con una semifinale conquistata. Possiamo dire che sia un tecnico che ha una carriera molto importante davanti a sé, non vedo l’ora di essere qui e aiutare la squadra e lui, centrando gli obiettivi”.

Cosa significa per lei vivere a Roma? “La storia del club non necessita di spiegazioni, sappiamo quanto sia importante, è un club che ha conquistato molti successi nella sua storia. Ogni persona con cui ho parlato, anche molto prima che si parlasse di un mio trasferimento alla Roma, mi ha detto che Roma è una città splendida da godersi fino in fondo. Ho avuto la fortuna di venire a Roma a giocare due volte, ma purtroppo non ho avuto modo di scoprire e vivere la città. Sono davvero entusiasta di essere qui e di mostrare a tutti coloro che fanno parte di questo club quello che posso dare alla Roma. Sono fiducioso di poter aiutare la squadra a crescere e avvicinarsi ai propri obiettivi in questa stagione”.

Un messaggio per i tifosi? “Li ringrazio per il supporto, quando sono iniziate a circolare le prime voci e sono sceso dall’aereo, ho visto molti tifosi cercarmi per una foto. Ho ricevuto molti messaggi sui social e come ho detto prima ho sentito parlare molto del loro sostegno. Non vedo l’ora di viverlo, voglio continuare a rendere i tifosi orgogliosi di questo club storico. Farò tutto il possibile per riuscirci”.

Foto: sito Roma