Ryan Gravenberch ha preso in mano la mediana del Liverpool

Arne Slot ha completamente rivitalizzato Ryan Gravenberch. Il centrocampista ex Bayern, è la perfetta dimostrazione di quanto il lavoro e la fiducia in un giocatore possano ripagare in prestazioni, e di quanto possa esser lieve e quasi impalpabile il passaggio dallo status di peso per la squadra, a quello di risorsa indispensabile. È proprio ciò che è successo all’olandese, che oggi si gode i cori di Anfield e sciorina prestazioni di altissimo livello. L’ultima è stata proprio quella col Bologna, in cui ha messo muscoli e qualità al servizio dei Reds. Tra campionato e Champions League, Gravenberch non ha saltato neanche un minuto, divenendo un pilastro centrale della mediana del Liverpool: circa 80 palloni toccati a partita e il 90% di precisione dei passaggi. Dati che ci dimostrano come il sontuoso classe 2002 non sia solo un centrocampista puramente muscolare, ma anche qualitativo e in grado di fornire ritmo alla manovra. Ma nel calcio, se un giocatore rende è perché ne ha uno di fianco che lo completa nelle caratteristiche, e quel giocatore per Gravenberch è Mac Allister, che abbina inserimenti e supporto alla manovra in modo impeccabile, formando insieme all’olandese una delle mediane più interessanti d’Europa.

Foto: Sito Liverpool