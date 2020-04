Rustu: “La cura è stata lunga e difficile. Non dimenticherò ciò che il Barça ha fatto per me”

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, l’ex-portiere turco, Rustu Recber, ha raccontato la sua esperienza con il Coronavirus: “La cura è stata lunga e difficile, per 10 giorni sono stato sottoposto a un trattamento previsto dal nostro Ministero della Salute e i medici ci hanno messo grande impegno. Mi resterà l’amore dei miei cari dopo questa esperienza, ci siamo uniti per vincere questa battaglia, alla fine è stato solo un grande spavento, ma ora sono felice. Carlos Naval e Chemi Teres mi hanno espresso gli auguri del presidente di tutto il Barcellona. In momenti come questi, i piccoli dettagli non devono essere dimenticati. Non dimenticherò tutto ciò che il Barça ha fatto per me quando stavo morendo di Coronavirus.Voglio esprimere il mio infinito ringraziamento a tutti, specialmente al signor Bartomeu. La mia esperienza al Barcellona? È stata una stagione unica per me e la mia. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande famiglia. Ricordo di aver fatto una buona Coppa del Mondo in Corea e in Giappone nel 2002 e ciò ha reso possibile la mia firma per loro. È davvero unico. Il giorno per giorno è molto speciale ed è difficile che un giorno svanirà dalla mia mente. Le persone sono favolose e amorevoli. Non potrei mai dirti qualcosa di brutto in quell’esperienza.”

Foto: A Bola